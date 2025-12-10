¡Messi llega a Colombia en 2026!: Fecha, lugar y contrincante

El sueño de miles de aficionados está a punto de cumplirse. Luego de semanas de rumores y de una creciente expectativa en redes sociales, se confirmó que Lionel Messi, uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos, jugará en Medellín en 2026.

El ídolo argentino llegará con el Inter de Miami para disputar un amistoso que ya es considerado un acontecimiento histórico para el fútbol.

El escenario elegido no podía ser otro: el estadio Atanasio Girardot, uno de los templos deportivos más emblemáticos del país. Según la información revelada inicialmente por el periodista Mauricio González Arteaga, el encuentro se disputará el 31 de enero de 2026, una fecha que los hinchas ya marcan con emoción en el calendario.

De hecho, fuentes internas de ambos clubes aseguraron que el acuerdo está totalmente cerrado y que Medellín será la sede definitiva del esperado compromiso.

¿Qué se sabe de la llegada de Messi a Medellín?

El reciente campeón de la MLS, Inter Miami, llegará con su plantilla estelar para enfrentar a Atlético Nacional, el club más laureado de Colombia y una institución con una de las hinchadas más apasionadas del continente.

El partido, catalogado por figuras del fútbol como “El partido de la historia”, marcará el regreso de Messi al país después de más de una década. Su última aparición en Colombia, fuera de compromisos con la Selección Argentina, fue hace 13 años en un juego de exhibición que también tuvo como sede a Medellín.

La presencia del campeón del mundo no será el único atractivo del encuentro. A Messi se le sumarán otras figuras de talla internacional: Luis Suárez, Rodrigo de Paul y Édier Ocampo, quienes también integran el plantel del Inter Miami y han despertado aún más interés entre los fanáticos.

Del lado de Atlético Nacional, el amistoso será una oportunidad para presentar su proyecto deportivo para 2026 y medir su nivel contra un club que se ha convertido en un fenómeno global desde la llegada de Messi.