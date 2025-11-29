El Festival Megaland 2025 no solo reúne a grandes exponentes de la música latina, sino que también regaló uno de los momentos más memorables del evento cuando Mike Bahía y Greeicy aparecieron juntos en el escenario. La pareja, que desde hace varios años mantiene una sólida relación sentimental y profesional, sorprendió al público al interpretar varios de sus éxitos en un show cargado de complicidad, talento y energía.

Una aparición inesperada que hizo vibrar al público

La sorpresa llegó cuando, en medio del show de Greeicy, las luces del escenario se atenuaron y comenzó a sonar la voz de Mike Bahía interpretando los primeros versos de una de sus colaboraciones más queridas por los fans. El público estalló en gritos al verlo regresar al escenario para acompañar a su pareja, creando una atmósfera que mezclaba emoción, romanticismo y sensualidad.

Ambos artistas, conocidos por su cercanía con los fans y por la naturalidad con la que comparten su relación, regalaron una presentación llena de química. Su aparición conjunta no estaba anunciada en la programación oficial, lo que la convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada musical.