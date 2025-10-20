Como una película de acción, en la mañana del 19 de octubre, el reconocido Museo del Louvre en París, famoso por albergar piezas de un valor histórico y económico fundamental, fue escenario de un audaz robo. De acuerdo con las autoridades francesas, alrededor de las 9:30 a.m., cuatro sujetos encapuchados ingresaron a la Galería Apolo, una de las salas más importantes del museo, donde se exhiben las joyas de la corona francesa, para cometer el delito.

Al parecer, los delincuentes utilizaron una plataforma elevadora montada sobre un camión para acceder a una ventana del segundo piso. Desde ahí, ingresaron al museo y sustrajeron ocho piezas de joyería de valor incalculable. Tras el robo, los ladrones huyeron en motocicletas, dejando atrás las herramientas usadas y el vehículo empleado para el atraco. En apenas siete minutos, los ladrones cometieron su hazaña, dejando claro que todo había sido meticulosamente planeado. Usaron herramientas de corte para romper las vitrinas y se llevaron piezas como tiaras, collares y broches que pertenecieron a figuras históricas, como la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III. Sin embargo, una de las coronas fue encontrada más tarde cerca del museo, dañada pero recuperada.

AFP