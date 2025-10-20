Millonario robo en el Museo del Louvre: esto es lo que se sabe
En un golpe digno de película, ladrones asaltaron el emblemático Museo del Louvre y se llevaron joyas de un alto valor histórico.
Por:RCN Radio
Foto: AFP
Como una película de acción, en la mañana del 19 de octubre, el reconocido Museo del Louvre en París, famoso por albergar piezas de un valor histórico y económico fundamental, fue escenario de un audaz robo. De acuerdo con las autoridades francesas, alrededor de las 9:30 a.m., cuatro sujetos encapuchados ingresaron a la Galería Apolo, una de las salas más importantes del museo, donde se exhiben las joyas de la corona francesa, para cometer el delito.
Al parecer, los delincuentes utilizaron una plataforma elevadora montada sobre un camión para acceder a una ventana del segundo piso. Desde ahí, ingresaron al museo y sustrajeron ocho piezas de joyería de valor incalculable. Tras el robo, los ladrones huyeron en motocicletas, dejando atrás las herramientas usadas y el vehículo empleado para el atraco.
En apenas siete minutos, los ladrones cometieron su hazaña, dejando claro que todo había sido meticulosamente planeado. Usaron herramientas de corte para romper las vitrinas y se llevaron piezas como tiaras, collares y broches que pertenecieron a figuras históricas, como la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III. Sin embargo, una de las coronas fue encontrada más tarde cerca del museo, dañada pero recuperada.
AFP
¿A cuánto ascienden las pérdidas?
Las pérdidas económicas que dejó el robo ascienden a millones, aunque el valor histórico y cultural de las reliquias sustraídas es invaluable.
Entre las joyas robadas se encuentran:
- Diadema, collar y pendientes del conjunto de zafiros de las reinas María-Amelia y Hortensia.
- Collar y pendientes de esmeraldas del conjunto de la emperatriz María-Louise.
- Broche reliquiario.
- Tiara de la emperatrizEugenia.
- Broche de corsé de la emperatriz Eugenia.
Cabe destacar que el famoso diamante Régent, valorado en 60 millones de dólares, no fue tocado por los ladrones. Como medida de seguridad, el museo permaneció cerrado durante todo el día para realizar una revisión exhaustiva.
Las autoridades francesas investigan la posibilidad de que el atraco haya sido obra de una organización criminal, con la intención de vender las piezas en el mercado negro o a coleccionistas privados.