Millonarios queda al borde de la eliminación tras empate con Bucaramanga
Millonarios no logró asegurar su clasificación y ahora deberá jugarse una final anticipada en el clásico ante Santa Fe. ¿Qué sigue?
En un partido intenso, Millonarios y Atlético Bucaramanga empataron 1-1 en el estadio El Campín, en el cierre de la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor. El resultado no favorece al conjunto ‘albiazul’, que sigue fuera del grupo de los ocho y ve cómo se complica su camino hacia la clasificación.
Durante el primer tiempo, el compromiso fue parejo, con aproximaciones por parte de ambos equipos, pero sin contundencia en los últimos metros. Las defensas se impusieron a los ataques y el marcador no se movió antes del descanso.
El gol que hizo soñar a la hinchada azul llegó en el minuto 73. Beckham David Castro, con un certero cabezazo tras un tiro de esquina cobrado por David Silva, abrió el marcador. El mediocampista se elevó en el área y conectó con potencia, dejando sin opciones al arquero rival.
Con ese tanto, Millonarios parecía encaminar una victoria vital para sus aspiraciones. Pero la alegría duró poco. Bucaramanga reaccionó con carácter y logró el empate al minuto 86. Carlos Henao lanzó un saque de banda largo al área, donde apareció Fabián Sambueza para definir de pierna derecha, ajustado al palo derecho del arco custodiado por Diego Novoa. Un gol que silenció al Campín y le devolvió la esperanza al equipo santandereano.
¿Cuáles serán los próximos encuentros?
En el cierre del encuentro, los dirigidos por Rafael Dudamel estuvieron a punto de quedarse con los tres puntos. Luciano Pons conectó un cabezazo a ras de piso que exigió una gran atajada de Novoa, quien evitó una nueva caída de su arco.
Con este empate, Atlético Bucaramanga alcanza los 31 puntos y se mantiene en la parte alta de la tabla, muy cerca de asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales.
Por su parte, Millonarios queda en la posición 15 con solo 18 unidades, a falta de cuatro fechas para el cierre del todos contra todos. El panorama se vuelve cada vez más complicado el conjunto 'albi azul'.
En la próxima jornada, Millonarios disputará el clásico capitalino ante Independiente Santa Fe, un duelo que podría definir su futuro en el campeonato. Bucaramanga, por su parte, recibirá a Llaneros, con la posibilidad de sellar su esperada clasificación a la siguiente fase.