El certamen Miss Universo 2025 ya tiene todo listo para una noche que promete deslumbrar al mundo. El próximo 21 de noviembre, el Impact Challenger Hall, ubicado en Pak Kret (Bangkok, Tailandia), abrirá sus puertas para recibir a 130 delegaciones internacionales, en una velada que coronará a la sucesora de Victoria Kjaer, Miss Universo 2024.