En plena gira de "las mujeres ya no lloran World Tour" el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay fue testigo de una de esas escenas que ningún seguidor esperaba ver: mientras Shakira inundaba el lugar con su energía sobre el escenario, una fan, emocionada por tener de cerca a la interprete, decidió abrazar su emoción con una osada acción: lejaló el cabello de sorpresa. El momento quedó registrado en video y pronto se volvió viral, generando risas, críticas y debates sobre los límites del fanatismo.