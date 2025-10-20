En la madrugada de este lunes falleció en Bogotá el médico Remberto Burgos de la Espriella, uno de los neurocirujanos más reconocidos de Colombia y una figura destacada en el ámbito científico y académico del país. Su partida ha generado múltiples manifestaciones de pesar en distintos sectores de la medicina, la política y la sociedad civil.

El doctor Burgos de la Espriella fue miembro de la Academia Nacional de Medicina, miembro honorario de la Academia de Cartagena y presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía. Además, se desempeñó como expresidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía y fue especialista en Gobierno y Asuntos Públicos, lo que le permitió tener una mirada integral sobre la salud y las políticas públicas.

Lea aquí: Presidente Petro llama a consultas al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña

Nacido en el departamento de Córdoba, Burgos dedicó su vida al servicio de la medicina y al fortalecimiento del conocimiento científico. Fue un profesional ampliamente consultado por los medios nacionales, en especial por su capacidad de explicar temas complejos con claridad y rigor. En su trayectoria, también se destacó como columnista del periódico El Meridiano de Córdoba, donde durante años escribió sobre temas de salud, neurociencia y reflexiones sobre la vida cotidiana.

Desde Córdoba, diferentes voces lamentaron su fallecimiento. El gobernador Erasmo Zuleta expresó que el departamento “pierde a un gran hombre y un médico ejemplar, que siempre tuvo una profunda sensibilidad humana”. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó su solidaridad con la familia y lo describió como un “patriota de todas las horas y un científico insuperable”.

Le puede servir: Posibles aranceles de Estados Unidos generan incertidumbre en el comercio colombiano, advierte la presidenta de Amcham

Fuente: Sistema Integrado de Información