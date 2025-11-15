La magia de la Navidad ya está en Bogotá. Desde noviembre, los principales centros comerciales de la ciudad abrieron sus puertas con decoraciones, luces y actividades pensadas para toda la familia.

Este año, la propuesta no es solo ver y tomarse fotos, sino vivir experiencias que conecten a grandes y chicos con la ilusión de la temporada.

Portal de la 80: la Casita de Santa

El sábado 15 de noviembre a las 5:00 p.m., abrirá “la Casita de Santa”, un espacio donde los visitantes podrán recorrer la sala de Santa, probar sus galletitas y explorar el taller en el que se revelan secretos de los regalos y de los niños buenos… y no tan buenos. Ese mismo día, el encendido de luces pondrá el broche de oro a la inauguración, en un momento pensado para la unión de todas las familias.

Bulevar

El Centro Comercial Bulevar invita a sus visitantes a un viaje único. Bajo el concepto “Diversión que Inspira Ilusión”, transforma cada rincón en un espacio de arte, cultura, entretenimiento y tradición.

Este año, los visitantes podrán recorrer un Iglú de las Navidades del Mundo, donde proyecciones y experiencias interactivas muestran cómo se celebra la Navidad en países como Alemania, México y Estados Unidos.

