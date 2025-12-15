Este 15 de diciembre, en plena quincena y pago de primas, muchos usuarios en Colombia han reportado que la billetera digital más usada del pais, Nequi, está caída afectando operaciones como pagos, transferencias y consulta de saldo.

La plataforma ha sido intermitente varias veces durante el año, por lo que esta nueva interrupción genera incertidumbre entre millones de usuarios que dependen de la app para sus finanzas diarias.