Nequi está caído hoy en plena quincena y prima de diciembre: ¿Qué servicios siguen fallando?
Usuarios reportan problemas con Nequi este 15 de diciembre: imposibilidad de transacciones, pagar servicios, transferir dinero entre otros.
Por:RCN Radio
Este 15 de diciembre, en plena quincena y pago de primas, muchos usuarios en Colombia han reportado que la billetera digital más usada del pais, Nequi, está caída afectando operaciones como pagos, transferencias y consulta de saldo.
La plataforma ha sido intermitente varias veces durante el año, por lo que esta nueva interrupción genera incertidumbre entre millones de usuarios que dependen de la app para sus finanzas diarias.
Página web Nequi
