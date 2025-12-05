Netflix compra Warner Bros y HBO Max: ¿Cuánto pago? Aquí le contamos
Netflix compró Warner Bros integrando HBO, sus franquicias y series clásicas a su catálogo global.
Por:RCN Radio
Foto: AFP
Recientemente Netflix anunció un acuerdo histórico: adquirió Warner Bros., su estudio de cine y televisión, así como las plataformas de streaming de HBO, en una operación valorada en US$ 82.700 millones.
Ahora, la plataforma de streaming más popular del planeta se prepara para reunir bajo un mismo techo algunos de los universos más icónicos del entretenimiento.
La fusión pone fin a la competencia tradicional de catálogos: desde éxitos modernos de Netflix hasta sagas clásicas de Warner, todo en un solo lugar.
