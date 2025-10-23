A pocos días de cerrar octubre, Netflix ya prepara una cartelera de lujo para sus suscriptores. La plataforma de streaming dio a conocer los títulos que llegarán en noviembre y, como cada mes, hay opciones para todos los gustos: desde intensos dramas y esperadas secuelas, hasta producciones familiares y eventos en vivo.

Si usted es amante del cine, las series o los documentales, tome nota, porque este mes promete mantenerlo pegado a la pantalla con una cartelera que combina terror, nostalgia y grandes historias.

Contenido para toda la familia

Dr. Seuss: Los Sneetches (03/11/2025): Una historia musical sobre amistad y aceptación, ambientada en el mágico universo del Dr. Seuss.

El payaso Plim Plim: Un héroe del corazón (05/11/2025): El querido payaso regresa con nuevas aventuras educativas llenas de música y valores positivos.

Sesame Street (10/11/2025): La clásica serie infantil vuelve con los personajes de siempre y nuevos segmentos para toda una generación de pequeños espectadores.

Academia Unicornio: Capítulo 4 (13/11/2025): Una nueva misión pondrá a prueba la amistad y el espíritu de los Zafiros en plena celebración del solsticio de invierno.

La casa de muñecas de Gabby – Temporada 12 (17/11/2025): Nuevos episodios llenos de creatividad, amistad y aprendizaje para los más chicos del hogar.

Jurassic World: Teoría del dinocaos – Temporada 4 (20/11/2025): Los seis de Nublar vuelven para enfrentar peligros más grandes y fortalecer su unión en medio del caos jurásico.

Con esta lista, Netflix apuesta por un mes lleno de emociones, historias que atraparán desde el primer minuto y producciones para cada tipo de espectador.

Así que ya lo sabe: noviembre llega con estrenos para disfrutar en solitario, en familia o en maratones con amigos.