¡Netflix lo trae todo! Estos son los estrenos destacados de noviembre
El próximo mes usted podrá ser testigo del regreso de icónicas series como de nuevas producciones que buscan conquistar a los espectadores.
A pocos días de cerrar octubre, Netflix ya prepara una cartelera de lujo para sus suscriptores. La plataforma de streaming dio a conocer los títulos que llegarán en noviembre y, como cada mes, hay opciones para todos los gustos: desde intensos dramas y esperadas secuelas, hasta producciones familiares y eventos en vivo.
Si usted es amante del cine, las series o los documentales, tome nota, porque este mes promete mantenerlo pegado a la pantalla con una cartelera que combina terror, nostalgia y grandes historias.
Series y realities que no puede perderse
- El juego del calamar: El desafío – Temporada 2 (04/11/2025): El fenómeno surcoreano regresa en su versión de competencia real, con desafíos más impredecibles y tensiones al límite. Solo los más hábiles llegarán al final.
- Simplemente Alicia (05/11/2025): Entre el amor y la mentira, Alicia se casa en secreto con un exsacerdote mientras continúa su vida con su esposo, un reconocido escritor. Una historia de doble vida que promete giros intensos.
- Tú siempre estuviste ahí (07/11/2025): Dos mujeres intentan liberarse de la violencia doméstica a través de un oscuro plan, pero un visitante inesperado amenaza con exponerlo todo.
- Me late que sí (14/11/2025): Cansado de la rutina y las deudas, un hombre idea un plan para robarse el premio de la lotería junto a un grupo tan desesperado como él.
- Envidiosa – Temporada 3 (19/11/2025): Vicky parece tenerlo todo: éxito, amor y una familia en crecimiento. Sin embargo, sus propios miedos podrían sabotear su felicidad.
- Un hombre infiltrado – Temporada 2 (20/11/2025): Charles se infiltra en un campus universitario donde los secretos abundan y las emociones personales ponen en riesgo su misión.
- Stranger Things – Temporada 5: Parte 1 (26/11/2025): Llega el comienzo del fin. La última temporada del fenómeno de ciencia ficción se estrenará en tres partes: la primera en noviembre, la segunda en Navidad y el final el 31 de diciembre.
Películas destacadas
- Frankenstein (07/11/2025): Guillermo del Toro presenta su esperada adaptación del clásico de Mary Shelley, una historia sobre la ambición, la creación y la monstruosidad humana, con su inconfundible sello visual.
- Una Navidad EXtra (12/11/2025): Una pareja que busca divorciarse de manera amigable planea una última celebración familiar, pero los sentimientos no resueltos podrían cambiar sus planes.
- Las locuras (20/11/2025): Seis mujeres se enfrentan a los giros inesperados de la vida y descubren que la locura, a veces, puede ser el inicio del cambio.
Eventos en vivo
- Jake Paul vs. Tank Davis (14/11/2025): El ring se encenderá con este enfrentamiento en vivo desde Miami. Jake Paul y Gervonta “Tank” Davis prometen una noche de pura adrenalina, transmitida por Most Valuable Promotions.
Contenido para toda la familia
- Dr. Seuss: Los Sneetches (03/11/2025): Una historia musical sobre amistad y aceptación, ambientada en el mágico universo del Dr. Seuss.
- El payaso Plim Plim: Un héroe del corazón (05/11/2025): El querido payaso regresa con nuevas aventuras educativas llenas de música y valores positivos.
- Sesame Street (10/11/2025): La clásica serie infantil vuelve con los personajes de siempre y nuevos segmentos para toda una generación de pequeños espectadores.
- Academia Unicornio: Capítulo 4 (13/11/2025): Una nueva misión pondrá a prueba la amistad y el espíritu de los Zafiros en plena celebración del solsticio de invierno.
- La casa de muñecas de Gabby – Temporada 12 (17/11/2025): Nuevos episodios llenos de creatividad, amistad y aprendizaje para los más chicos del hogar.
- Jurassic World: Teoría del dinocaos – Temporada 4 (20/11/2025): Los seis de Nublar vuelven para enfrentar peligros más grandes y fortalecer su unión en medio del caos jurásico.
Con esta lista, Netflix apuesta por un mes lleno de emociones, historias que atraparán desde el primer minuto y producciones para cada tipo de espectador.
Así que ya lo sabe: noviembre llega con estrenos para disfrutar en solitario, en familia o en maratones con amigos.