La nueva temporada de La Casa de los Famosos Colombia está cada vez más cerca y, como era de esperarse, los rumores sobre quiénes ingresarán al reality ya tienen a los espectadores con el ojo puesto en cada pista. Esta tercera edición promete ser una montaña rusa de emociones, risas, controversias y, por supuesto, mucha conversación en redes sociales.

Durante la semana pasada, se conocieron los perfiles de varios nombres que sonaban fuerte para entrar a la casa más famosa del país: Nicolás Arrieta, Javier Gómez, Juanchi, Juan Diego Becerra, Carlos Grande y Juandi Duque. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó oficialmente que el primer participante en sumarse al reality será Nicolás Arrieta, el polémico creador de contenido bogotano. A través de sus redes sociales, Arrieta agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido en la votación que lo llevó directamente a convertirse en el primer confirmado del programa. Con su particular estilo, manifestó: “Aprovecho este video para dar las gracias a todos por apoyarme y por acordarse de mí. Simplemente para mí es ganancia que ustedes se acuerden de mí. (…) Lo hicieron por hacerme la maldad, no es por apoyo. Pero nada, vamos pa’ esa. Tocó. Los quiero. Han sido tantos años haciendo contenido en Internet, y aquí seguimos”. Lea también: Conozca a Nicolás Arrieta, aspirante a La Casa de los Famosos 2026 Los resultados de la votación dejaron a Arrieta con un contundente 52,7 %, seguido por Javier Gómez (33,3 %) y Juanchi (6,3 %). Los demás aspirantes se quedaron con porcentajes mucho más bajos, confirmando que el público quería ver al creador de contenido dentro del juego.

¿Quién es Nicolás Arrieta? Nacido en Bogotá, Arrieta es considerado uno de los pioneros de YouTube en Colombia. Lleva más de 15 años creando contenido, con un estilo irreverente, sin filtros y siempre dispuesto a decir lo que muchos callan. Conocido por su humor ácido y su manera frontal de abordar temas sociales y culturales, ha logrado construir una comunidad fiel… y también ganarse varios detractores. Actualmente cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram y más de 113 mil en TikTok, donde comparte opiniones, críticas y reflexiones sobre temas del momento. Él mismo ha descrito su trabajo como “un experimento social”, en el que combina humor, sátira y cuestionamiento para generar tema de conversación. Le puede interesar: Concierto de Shakira en Cali: así fue la reacción de la artista al pisar suelo vallecaucano En 2024, Arrieta se sinceró ante sus seguidores al contar que atravesó una dura ruptura amorosa y un proceso de rehabilitación por consumo de sustancias. Sin embargo, lejos de ocultarlo, lo usó como motor para reinventarse y regresar con más fuerza a los medios digitales. Ahora, el creador de contenido se prepara para enfrentar un nuevo desafío: convivir bajo las cámaras de La Casa de los Famosos Colombia.