Nicolás Arrieta sorprende con radical cambio de look antes de entrar a La casa de los famosos Colombia
El polémico creador de contenido sorprendió al raparse por completo antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: Canal RCN
A tan solo meses de integrarse al elenco de la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia, Nicolás Arrieta decidió dar un giro radical a su imagen: se rapó por completo. El cambio sorprendió a sus seguidores y abrió debates sobre reinventarse antes del reality.
Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappSiga las noticias de RCN Radio en Google News