Nicolás Arrieta sorprende con radical cambio de look antes de entrar a La casa de los famosos Colombia

El polémico creador de contenido sorprendió al raparse por completo antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia.

Por:

Compartir:
Nicolás Arrieta es el primer participante confirmado de La Casa de los Famosos 3

Foto: Canal RCN

A tan solo meses de integrarse al elenco de la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia, Nicolás Arrieta decidió dar un giro radical a su imagen: se rapó por completo. El cambio sorprendió a sus seguidores y abrió debates sobre reinventarse antes del reality.

Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappIcono Google NewsSiga las noticias de RCN Radio en Google News

En este artículo:

Nicolás ArrietaLa Casa de los Famososfamosospolémica