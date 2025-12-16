Nuevo tráiler Stranger Things Season 5: ¿De qué trata?

Cuando hablamos de series que se han convertido en auténticos fenómenos culturales, pocas logran el lugar que Stranger Things ha ocupado en el corazón de los espectadores durante casi una década.

Drama, terror, aventuras y un toque de nostalgia ochentera han hecho que la historia de Hawkins, Indiana, y del Upside Down, se convierta en un referente dentro de las plataformas de streaming.

Ahora, Netflix está listo para cerrar esta saga con la quinta y última temporada, que promete ser más intensa, oscura y emotiva que nunca.

¿Cuándo salen los capítulos de Stranger Things 5 Volumen 2 en Colombia?

La temporada 5 se lanzó de manera escalonada: el Volumen 1, que incluye los episodios del 1 al 4, se estrenó el 26 de noviembre; el Volumen 2, con los episodios del 5 al 7, llegará el 25 de diciembre; y finalmente, el gran cierre llegará el 31 de diciembre, justo a tiempo para despedir el año con una dosis de suspenso y acción.

Según Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, esta entrega es “la temporada más ambiciosa y emocional que hemos hecho”, con episodios extendidos que se acercan al formato de largometraje para dar un cierre digno a las múltiples tramas que han marcado Stranger Things desde su estreno.

El regreso del elenco principal ha generado una ola de emoción entre los fans. Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Sadie Sink (Max), Winona Ryder (Joyce) y David Harbour (Hopper) retomaron sus icónicos papeles en Hawkins, mientras que la incorporación de Linda Hamilton, leyenda del cine de acción, elevó las expectativas.

La actriz interpretará a una figura militar clave en la lucha contra Vecna, el villano que ha marcado la narrativa de la última temporada.