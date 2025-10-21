El próximo 31 de octubre, no solo Colombia, sino muchas partes del mundo celebrarán Halloween, una festividad que ha evolucionado con los años para convertirse en una fecha donde niños, adultos y familias enteras disfrutan de disfraces, eventos y, por supuesto, el tradicional consumo de golosinas.

Sin embargo, junto con la diversión, también se disparan los riesgos asociados al exceso y la mala calidad de los dulces. Para ayudar a las familias a celebrar con precaución, Noticias RCN Radio habló con Liliana Rojas, docente de postgrados en hábitos de vida saludable y nutrición de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, quien compartió importantes recomendaciones para esta época del año.

Según Rojas, "Halloween es una época que ha ido evolucionando; originalmente no tenía nada que ver ni con niños ni con consumo de dulces, pero hoy en día se relaciona mucho con el Día del Niño, el uso de disfraces y pedir dulces". Explicó que esta tradición varía según las costumbres de cada país y que, por temas de seguridad, en ciudades grandes como Bogotá se han adaptado las celebraciones a espacios cerrados como centros comerciales o conjuntos residenciales.

Entre las precauciones que enfatizó la experta están aquellas relacionadas con los disfraces: "Mucho cuidado con los disfraces que pueden asfixiar a los niños, producir calor excesivo o contener pinturas tóxicas". Pero además del tema de vestimenta, la nutricionista hizo un llamado especial sobre el consumo de los dulces.

Lea también: ¿Cómo funciona la nueva función de WhatsApp para resumir mensajes con IA?

Freepik