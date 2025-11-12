¡Ojo! WhatsApp sorprende con nueva función para proteger la privacidad de sus usuarios
Ante el aumento de fraudes digitales y contactos no deseados, WhatsApp busca subir su nivel de protección. ¿Cómo funcionará?
Por:RCN Radio
Foto: Freepik
La plataforma de mensajería WhatsApp vuelve a dar de qué hablar. Esta vez, la app más usada del mundo prepara una actualización que promete cambiar la forma en la que nos comunicamos.
La compañía, propiedad de Meta, está desarrollando una herramienta que permitirá ocultar el número de teléfono y reemplazarlo por un nombre de usuario, una función que busca reforzar la privacidad de millones de usuarios y ofrecerles mayor control sobre su información personal.
Freepik
