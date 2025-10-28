Colombia vuelve a ser noticia en el mundo del deporte, y esta vez no es por un gol en el último minuto ni por una hazaña colectiva, sino por el brillo imparable de dos mujeres que están dejando un legado dentro y fuera de las canchas.

Linda Caicedo y Katherine 'Kate' Tapia vuelven a poner el nombre de nuestro país en lo más alto, demostrando que el talento colombiano no conoce fronteras, ni límites, ni techos.

Ambas futbolistas fueron reconocidas a nivel internacional por su gran desempeño en la temporada 2024-2025, recibiendo nominaciones que las posicionan entre las mejores del planeta. Un logro que no solo exalta su dedicación y disciplina, sino que también representa el fruto de años de esfuerzo y pasión por un deporte que, gracias a ellas, ya no tiene etiquetas de género, sino de excelencia. Nominaciones que destacan a las estrellas de la Selección Colombia Linda Caicedo, la joya del Real Madrid Femenino,fue seleccionada entre las 26 finalistas para el XI Ideal Femenino de la FIFPRO, el sindicato mundial de futbolistas. Esta nominación la ubica en la élite del fútbol mundial, compartiendo lista con referentes internacionales de clubes históricos. La atacante vallecaucana es la única colombiana incluida en esta selecta lista, un hecho que reafirma su posición como una de las figuras más destacadas del fútbol femenino actual. Lea también: ¿Linda Caicedo se va del Real Madrid? Esto es lo que se sabe

Pero eso no es todo. Linda también fue nominada al Trofeo Kopa de la revista France Football, un galardón que reconoce a la mejor jugadora joven del mundo, menor de 21 años. Una distinción que habla no solo de su talento, sino de su madurez futbolística y de la proyección que tiene hacia el futuro. Con apenas 20 años, Linda sigue escribiendo capítulos dorados en la historia del deporte colombiano. Por su parte, Katherine 'Kate' Tapia, la guardiana del arco del Palmeiras de Brasil, también ha sido noticia tras ser nominada por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) como una de las mejores arqueras del mundo en 2025. Tapia, reconocida por su liderazgo, reflejos y seguridad bajo los tres palos, ha sido pieza clave tanto en su club como en la Selección Colombia. Su nominación es un reconocimiento a su constancia, su crecimiento profesional y a su papel como referente de la nueva generación de porteras latinoamericanas. Le puede interesar: ¡Orgullo! La Selección Colombia Sub-20 derrota a Francia y regresa al podio del mundo Ambas jugadoras representan una nueva era del fútbol femenino colombiano: una etapa en la que el talento ya no pide espacio, sino que se lo gana con goles, atajadas y actuaciones memorables. Su presencia en estas listas internacionales confirma que el trabajo de las mujeres en el deporte está siendo visto, valorado y celebrado en todos los rincones del mundo. Mientras el país espera con orgullo los resultados finales de estas nominaciones, Linda Caicedo y Kate Tapia ya ganaron algo más importante que un trofeo: el reconocimiento y la admiración de millones de personas que ven en ellas un ejemplo de que los sueños, cuando se trabajan con el corazón, no tienen límites.