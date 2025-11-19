El desfile de trajes típicos de Miss Universo 2025 dejó claro, una vez más, que América Latina es una potencia cultural cuando se trata de transformar historia, tradición y arte en moda escénica.

Este año, las representantes latinas no solo brillaron por la majestuosidad de sus diseños, sino por su capacidad para contar historias poderosas a través de cada detalle, color y textura. Desde montañas sagradas hasta diosas ancestrales y joyas naturales del continente, así se vivió una de las noches más espectaculares del certamen.