James Rodríguez, el 10 de la Selección Colombia, sigue demostrando que su grandeza no solo se mide por los goles o los títulos que ha levantado en su carrera, sino también por el amor y la cercanía que mantiene con sus hijos.

El mediocampista colombiano, reconocido por su talento, agilidad y carisma, volvió a ganarse el corazón de sus seguidores al compartir un tierno momento familiar que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

En las últimas horas, James publicó en su cuenta de Instagram varias imágenes inéditas del cumpleaños de su hijo menor, Samuel, quien acaba de cumplir seis años. Una celebración que, más allá de los globos y la decoración, reflejó el fuerte vínculo que une al futbolista con sus hijos y su constante presencia en los momentos importantes de su vida. Lea también: ¡Orgullo colombiano! Linda Caicedo y Kate Tapia reciben destacadas nominaciones en el fútbol internacional La fiesta, cargada de alegría y ternura, tuvo una temática que encantó a muchos: 'Supercampeones', la icónica serie de fútbol que marcó generaciones y que ahora parece conquistar también a los más pequeños. En las fotografías se puede ver al Samuel sonriente, rodeado de decoraciones alusivas al anime, balones de fútbol y un gran afiche de la serie que ambientó la celebración. El pastel, de dos pisos, estuvo adornado con figuras de los personajes principales de 'Supercampeones', reafirmando que el fútbol corre por las venas del hijo del 10 colombiano. En otra de las instantáneas, James aparece junto al pastel cantándole el cumpleaños a su hijo, mientras Salomé, su hija mayor, acompaña con una gran sonrisa a su hermanito. El gesto fue ampliamente elogiado por sus seguidores, quienes resaltaron la unión familiar y la faceta más humana del futbolista. “Felicidades al príncipe Samu”, “Qué lindos momentos en familia”, “James, el mejor papá”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales, incluso con mensajes de compañeros de la Selección Colombia. Le pude interesar: Shakira reestrena 5 canciones y una dedicada a su ex, Antonio de la Rúa: ¿Quién es él? Pero no solo Samuel fue protagonista. En las últimas fotos, se aprecia un momento lleno de ternura entre James y su hija Salomé Rodríguez, fruto de su relación con la empresaria y modelo Daniela Ospina. Padre e hija aparecen abrazados, compartiendo la felicidad de la jornada y reflejando la complicidad que los une, pese a la distancia o los compromisos profesionales.

Cargando...