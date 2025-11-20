¿Pescado? El polémico traje de Miss Noruega que sorprendió en Miss Universo 2025
Miss Noruega sorprendió a todos al aparecer convertida en un salmón gigante, un traje que desató de inmediato reacciones en la gala.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: AFP
Miss Universo 2025 vive su etapa más intensa. La gran final está cada vez más cerca y la expectativa crece a nivel mundial mientras las cientos de candidatas se preparan para una noche que promete emoción, brillo y una competencia cerrada por la corona más codiciada en los certámenes de belleza.
Entre pasarelas impecables, trajes elaborados y presentaciones cuidadosamente construidas, también surgen momentos que se roban la atención global y desatan conversación en redes sociales. En esta ocasión, la protagonista fue Miss Noruega, con un traje que no pasó desapercibido.
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp