Miss Universo 2025 vive su etapa más intensa. La gran final está cada vez más cerca y la expectativa crece a nivel mundial mientras las cientos de candidatas se preparan para una noche que promete emoción, brillo y una competencia cerrada por la corona más codiciada en los certámenes de belleza.

Entre pasarelas impecables, trajes elaborados y presentaciones cuidadosamente construidas, también surgen momentos que se roban la atención global y desatan conversación en redes sociales. En esta ocasión, la protagonista fue Miss Noruega, con un traje que no pasó desapercibido.