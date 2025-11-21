Tras convertirse en el más reciente eliminado de MasterChef 2025, el humorista y trovador Diego Alexander, más conocido como ‘Pichingo’, llegó a RCN Radio para hablar sobre su paso por la cocina más grande del país, así como para revelar detalles inéditos de su vida y trayectoria artística.

Durante la entrevista, el exparticipante no solo habló sobre su experiencia en el programa, sino que también aclaró el origen de su particular apodo, que le ha generado más de un malentendido en distintas regiones de Colombia.