Se llega una de las fechas más esperadas del año: Halloween. Este 31 de octubre, las calles, centros comerciales y hasta oficinas se llenan de color, disfraces, máscaras y maquillaje. La creatividad no tiene límites, e incluso los carros se suman a la fiesta con telarañas falsas, luces naranjas y toda clase de adornos terroríficos.

Sin embargo, esta tendencia que cada vez gana más fuerza podría traerle un susto distinto al de los fantasmas: una sanción de tránsito.

Aunque el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) no prohíbe decorar vehículos, sí establece límites claros cuando los adornos interfieren con la visibilidad o impiden la identificación del automóvil. En pocas palabras, usted puede disfrazar su carro, pero no de cualquier manera.

¿Cuándo se considera una infracción?

La norma es clara. Si los adornos tapan la placa, las luces o los vidrios del vehículo, puede recibir una multa equivalente a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV). Esto aplica, por ejemplo, si coloca una tela o calcomanía sobre las placas, si cubre los faros o si instala elementos que bloqueen la vista del conductor.

De acuerdo con el artículo 131, parágrafo B del Código, es infracción conducir con los vidrios o parabrisas cubiertos por objetos que dificulten la visibilidad o cuando las placas no son legibles.

Y en una fecha como Halloween, donde los adornos abundan, un simple detalle, como una telaraña de algodón o un vinilo oscuro, puede bastar para que lo sancionen.