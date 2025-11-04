¡Polémica en Miss Universo! Director insulta a participante y desata caos en la entrega de bandas
Miss Universo rompió el silencio tras el controversial incidente protagonizado por el director del certamen en Tailandia. ¿Qué se sabe?
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: AFP
Uno de los certámenes de belleza más prestigiosos del planeta vivió un día para el olvido. Este 4 de noviembre, durante un evento previo a la gala principal, una fuerte polémica sacudió a Miss Universo, luego de que Nawat Itsaragrisil, director del concurso en Tailandia, protagonizara un altercado con Fátima Bosch, representante de México, a quien habría llamado “idiota” frente a varios asistentes.
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp