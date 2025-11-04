Uno de los certámenes de belleza más prestigiosos del planeta vivió un día para el olvido. Este 4 de noviembre, durante un evento previo a la gala principal, una fuerte polémica sacudió a Miss Universo, luego de que Nawat Itsaragrisil, director del concurso en Tailandia, protagonizara un altercado con Fátima Bosch, representante de México, a quien habría llamado “idiota” frente a varios asistentes.