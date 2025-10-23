¿Por qué Pipe Bueno y Luisa Fernanda W dejaron Colombia para empezar de cero en México?
Le contamos todos los detalles, la historia y lo que Pipe Bueno y Luisa Fernanda W han hecho en México tras su mudanza. ¿Cómo les ha ido?
Por:RCN Radio
Foto: Canal RCN
Una de las parejas más destacadas del mundo del entretenimiento es la conformada por la empresaria Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno, quienes iniciaron su relación hace algunos años y hoy disfrutan de su etapa más especial junto a sus dos hijos, Máximo y Dominic.
Como toda pareja, han pasado por momentos buenos y difíciles, pero siempre se han mantenido unidos. En mayo, sorprendieron a sus seguidores al anunciar un importante cambio en sus vidas: se iban a vivir a México. La noticia causó revuelo en el mundo del espectáculo y dejó a muchos preguntándose los motivos detrás de esta decisión.
Sin embargo, la pareja fue completamente sincera y explicó que esta nueva etapa obedecía a razones de crecimiento personal y profesional, tanto en sus carreras como en sus proyectos familiares. Ambos aseguraron que se trataba de una oportunidad pensada en el bienestar y el futuro de sus hijos.
Por su parte,el intérprete de éxitos como ‘Cupido Falló’, reveló que había firmado contrato con una reconocida disquera mexicana, lo que lo llevaría a permanecer una larga temporada en ese país. Además, México tiene un significado especial para el artista, quien lleva casi dos décadas dedicadas al género popular y siempre ha manifestado su admiración por grandes referentes como el emblemático Vicente Fernández.
Lea también: ¡Lujo total! Bad Bunny estrena mansión en Los Ángeles: esta es la millonada que pagó
Mientras tanto, Luisa Fernanda W buscaba consolidar su marca a nivel internacional, Skincare Divva, que actualmente está en proceso de liquidación y evolución, además de seguir potenciando su perfil como creadora de contenido y referente de moda. Aunque ambos sabían que enfrentarían retos difíciles, mantienen una conexión muy fuerte con su país natal, Colombia.
Precisamente a mediados de este año, en redes sociales, la también empresaria respondió a un seguidor que le preguntó qué había sido lo más difícil de dejar de Colombia.
“Me siento feliz porque me estoy adaptando muy bien al cambio, pero sí me dolió soltar proyectos”, dijo. La influencer contó que tuvo que rechazar varias propuestas laborales por la distancia, pero agregó: “A uno le toca soltar para poder recibir otras oportunidades”.
Cargando...
Así es la mansión de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en México
Pese a todos los cambios que han enfrentado, desde su mudanza en julio, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han sabido mantener un estilo propio en la forma de vivir, algo que se refleja claramente en su lujosa residencia en Polanco, una de las zonas más exclusivas de México.
Le puede interesar: ¿Feid y Karol G terminaron? Estas son las pistas que lo indicarían
Las imágenes compartidas por la pareja muestran una vivienda de estilo moderno y minimalista, con una paleta de colores sobrios, dominada por grises y blancos, y detalles decorativos elegantes que transmiten armonía y sofisticación.
El salón principal destaca por su amplitud y luminosidad, gracias a grandes ventanales que dejan entrar abundante luz natural, creando un ambiente cálido y acogedor.
Además, la habitación de sus pequeños, Máximo y Dominic, fue diseñada especialmente para ellos, con camas gemelas, estanterías llenas de peluches y libros, y un entorno pensado para su desarrollo y comodidad.
Lo cierto es que, este cambio de país no solo responde a su estilo de vida, sino que también forma parte de una estrategia de crecimiento personal y profesional.
Cargando...