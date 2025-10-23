Una de las parejas más destacadas del mundo del entretenimiento es la conformada por la empresaria Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno, quienes iniciaron su relación hace algunos años y hoy disfrutan de su etapa más especial junto a sus dos hijos, Máximo y Dominic.

Como toda pareja, han pasado por momentos buenos y difíciles, pero siempre se han mantenido unidos. En mayo, sorprendieron a sus seguidores al anunciar un importante cambio en sus vidas: se iban a vivir a México. La noticia causó revuelo en el mundo del espectáculo y dejó a muchos preguntándose los motivos detrás de esta decisión.

Sin embargo, la pareja fue completamente sincera y explicó que esta nueva etapa obedecía a razones de crecimiento personal y profesional, tanto en sus carreras como en sus proyectos familiares. Ambos aseguraron que se trataba de una oportunidad pensada en el bienestar y el futuro de sus hijos.

Por su parte,el intérprete de éxitos como ‘Cupido Falló’, reveló que había firmado contrato con una reconocida disquera mexicana, lo que lo llevaría a permanecer una larga temporada en ese país. Además, México tiene un significado especial para el artista, quien lleva casi dos décadas dedicadas al género popular y siempre ha manifestado su admiración por grandes referentes como el emblemático Vicente Fernández.

Lea también: ¡Lujo total! Bad Bunny estrena mansión en Los Ángeles: esta es la millonada que pagó

Mientras tanto, Luisa Fernanda W buscaba consolidar su marca a nivel internacional, Skincare Divva, que actualmente está en proceso de liquidación y evolución, además de seguir potenciando su perfil como creadora de contenido y referente de moda. Aunque ambos sabían que enfrentarían retos difíciles, mantienen una conexión muy fuerte con su país natal, Colombia.

Precisamente a mediados de este año, en redes sociales, la también empresaria respondió a un seguidor que le preguntó qué había sido lo más difícil de dejar de Colombia.

“Me siento feliz porque me estoy adaptando muy bien al cambio, pero sí me dolió soltar proyectos”, dijo. La influencer contó que tuvo que rechazar varias propuestas laborales por la distancia, pero agregó: “A uno le toca soltar para poder recibir otras oportunidades”.