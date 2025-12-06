La noticia de que Vanessa Pulgarín, recientemente coronada como Miss Universe Colombia, apareció en silla de ruedas encendió las alarmas entre sus seguidores. Un dolor intenso en la espalda la habría llevado a urgencias y obligado a suspender compromisos. En redes sociales compartió imágenes y explicó lo sucedido, generando preocupación en el público y medios.