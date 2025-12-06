¿Por qué Vanessa Pulgarín apareció en silla de ruedas y generó preocupación a sus seguidores?
Un fuerte dolor de espalda seria el causante de que la Miss Universo tuviera que acudir al hospital para un chequeo.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: AFP
La noticia de que Vanessa Pulgarín, recientemente coronada como Miss Universe Colombia, apareció en silla de ruedas encendió las alarmas entre sus seguidores. Un dolor intenso en la espalda la habría llevado a urgencias y obligado a suspender compromisos. En redes sociales compartió imágenes y explicó lo sucedido, generando preocupación en el público y medios.
Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappSiga las noticias de RCN Radio en Google News