La representante colombiana al certamen internacional de belleza, Vanessa Pulgarín, sorprendió al desfilar en la ronda de traje de baño de Miss Universocon un traje de una sola pieza, cuando muchos esperaban verla en bikini.

Tras las críticas, comentarios y especulaciones en redes, la antioqueña rompió el silencio y aclaró las razones reales de su elección en un live con sus seguidores.