¿Por qué Vanessa Pulgarín desfiló con traje de baño de una sola pieza en Miss Universo?
Vanessa Pulgarín aclara que tuvo que usar un traje de playa de una pieza en el certamen de belleza por razones técnicas de vestuario.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: Colprensa
La representante colombiana al certamen internacional de belleza, Vanessa Pulgarín, sorprendió al desfilar en la ronda de traje de baño de Miss Universocon un traje de una sola pieza, cuando muchos esperaban verla en bikini.
Tras las críticas, comentarios y especulaciones en redes, la antioqueña rompió el silencio y aclaró las razones reales de su elección en un live con sus seguidores.
Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappSiga las noticias de RCN Radio en Google News