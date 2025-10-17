El evento de boxeo de las figuras del streaming está cada vez más cerca. StreamFighters 4 ha generado gran expectativa, y tanto los contrincantes como los espectadores están al máximo de emoción. Por supuesto, la tensión dentro de los equipos también va en aumento, sobre todo porque en esta edición se enfrentarán la creadora de contenido Andrea Valdiriy la también influencerYina Calderón, dos figuras que han dejado claro públicamente que no se toleran.

A solo unos días del esperado enfrentamiento, que tendrá lugar en el Coliseo MedPlus, los motores ya están encendidos. Andrea Valdiri quiso enviar un fuerte mensaje a Calderón a través de sus redes sociales, lanzándole una indirecta que no pasó desapercibida:

"La sensualidad no es sinónimo de debilidad. ¿Qué prefieres, una muñequera o que te haga llorar una gA-YINA que te haga reír? Faltan dos días, machi", escribió, desatando una ola de comentarios donde muchos usuarios le mostraron su apoyo.

La creadora de contenido también participó en una transmisión en vivo junto al streamer Westcol, en la que aseguró que entiende las reglas del juego y que, como en cualquier competencia, "a veces se gana y a veces se pierde", dejando ver una actitud tranquila ante un posible resultado adverso.

Por otro lado, en una historia publicada en sus redes sociales, Valdiri fue captada durante una intensa sesión de sudoración, como parte de su preparación física para cumplir con el peso exigido previo al combate.

En el video, se le observa relajada, rodeada de plantas y en compañía de Westcol, quien supervisaba que se respetara el límite de peso oficial. Incluso, el organizador advirtió que, de no alcanzarlo, Yina Calderón tendría la opción de no subir al ring.