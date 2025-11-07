¿Preparado? Estas son las predicciones de Mhoni Vidente para el mes de noviembre
Con el universo sacudiéndose y las energías en plena transición, noviembre llega para mover todo lo que estaba quieto. ¡Le contamos!
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: Freepik
El penúltimo mes del año llegó con el universo en plena sacudida. Y aunque la astrología y los movimientos cósmicos suelen darnos pistas sobre lo que está por venir, muchos buscan la guía de quienes realmente dominan el tema.
Ese es el caso de la reconocida astróloga y vidente cubana Mhoni Vidente, quien asegura que noviembre estará cargado de cambios inesperados, emociones intensas y señales que no deben pasar desapercibidas.
Freepik
Freepik
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp