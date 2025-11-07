El penúltimo mes del año llegó con el universo en plena sacudida. Y aunque la astrología y los movimientos cósmicos suelen darnos pistas sobre lo que está por venir, muchos buscan la guía de quienes realmente dominan el tema.

Ese es el caso de la reconocida astróloga y vidente cubana Mhoni Vidente, quien asegura que noviembre estará cargado de cambios inesperados, emociones intensas y señales que no deben pasar desapercibidas.

Freepik