¿Puede el yoga mejorar la salud hormonal para las mujeres?

El aumento del estrés y los desajustes hormonales se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la salud femenina. En ese contexto, el yoga ha ganado relevancia como una práctica que ayudó a regular el sistema endocrino y a mejorar el bienestar de las mujeres en distintas etapas de la vida.

Así lo explicó Nataly Nusbaumer, instructora especializada en bienestar femenino, quien señaló que muchas de las alteraciones hormonales que hoy afectan a las mujeres están directamente relacionadas con el ritmo acelerado de vida. Cambios en el estado de ánimo, irregularidades en el ciclo menstrual, problemas de sueño y fatiga constante son algunos de los síntomas más frecuentes.

“El cuerpo femenino responde de manera muy sensible al estrés. Cuando este se mantiene en el tiempo,termina afectando el equilibrio hormonal. El yoga permite bajar esa carga y devolverle al organismo un estado de regulación”, afirmó la especialista.

La práctica del yoga actuó sobre el sistema endocrino principalmente a través de la respiración consciente y el movimiento controlado, herramientas que ayudaron a reducir los niveles de cortisol, una de las hormonas más asociadas al estrés. Estudios científicos han respaldado estos efectos, al evidenciar mejoras en la sensibilidad a la insulina y una disminución de los síntomas del síndrome premenstrual y la menopausia.

