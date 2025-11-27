Hay miles de predicciones en la vida y también esos sentimientos que tenemos frente a otras personas, esas vibras que algunos llaman energía o, como se dice popularmente, mal de ojo. Así como lo escuchas: ese mal de ojo del que tu abuela hablaba y que quizá, sin darte cuenta, esté influyendo en tus resultados y en tu día a día.

El mal de ojo es una creencia que ha acompañado a la humanidad por siglos. Se dice que ocurre cuando alguien recibe, de manera consciente o inconsciente, la mirada de otra persona cargada de envidia, celos o intenciones negativas.

Esa mirada, según la tradición, puede afectar la salud, la suerte e incluso el estado emocional de quien la recibe. Y aunque hoy vivimos en un mundo dominado por la ciencia y la tecnología, esta práctica sigue muy presente, sobre todo en Latinoamérica, donde madres, abuelas y familiares advierten sobre cómo protegerse.

Frases como “cuidado con la envidia” o “te han echado el mal de ojo” no son raras de escuchar, y aunque suenen supersticiosas, reflejan un miedo real ante energías negativas que pueden afectar nuestra vida.

Lea también: El cerebro de Bruce Willis será donado a la ciencia cuando muera: ¿Por qué?

¿Qué hay detrás de este fenómeno?

El mal de ojo no es un invento moderno. Su concepto se remonta a civilizaciones antiguas como Grecia, Roma, Egipto y Mesopotamia. Allí se creía que ciertos individuos podían causar daño solo con la fuerza de su mirada.

En muchas culturas se pensaba que los niños y las personas más vulnerables eran los más propensos a sufrir sus efectos, aunque cualquier persona podía ser víctima. Hoy, algunas familias siguen realizando rituales y utilizando amuletos para proteger a los más pequeños de la casa.

Además, el mal de ojo tiene un lugar importante en la religión y la espiritualidad. Existen rezos, limpiezas con agua, hierbas y velas, y rituales que buscan neutralizar la energía negativa.

Cada cultura tiene su propia forma de enfrentarlo, pero la idea siempre es la misma: protegerse de la envidia y de las malas intenciones ajenas.