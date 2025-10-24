En un impactante adelanto de la séptima temporada de 'The Kardashians', Kim Kardashian compartió con el mundo que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, una condición que los médicos atribuyeron al estrés acumulado durante su tumultuosa relación con Kanye West.

La revelación, que se emitió el 23 de octubre de 2025, muestra a la empresaria y madre de cuatro hijos notablemente afectada mientras recibe la noticia en una consulta médica.

En el clip, se escucha a Kim decir: “Hay como un pequeño aneurisma”, mientras su hermana Kourtney se ve asombrada. Kim explica que los médicos le indicaron que la causa probable fue el estrés. Esta noticia llega en un momento en que Kim ha estado enfrentando presiones tanto personales como profesionales, incluyendo su divorcio de Kanye West y su compromiso con su carrera en la abogacía y la actuación. En una conversación posterior con su madre, la estadounidense revela que se sintió como si tuviera el síndrome de Estocolmo durante su matrimonio con Kanye, justificando y protegiendo su comportamiento tóxico. Lea también: El mensaje oculto que Daddy Yankee dejó en los Billboard 2025: ¿Qué significa? Además, menciona que su psoriasis, una condición de la piel, empeoró debido al estrés. “No había tenido psoriasis desde que me divorcié, pero empezó a reaparecer”. A pesar de las dificultades, Kim enfatiza la importancia de proteger a sus hijos y mantener una imagen positiva para ellos. “Mi ex siempre estará en mi vida, tenemos cuatro hijos juntos”, afirma, reconociendo que, aunque la relación con Kanye ha terminado, él seguirá siendo una parte integral de su vida familiar.

¿Qué se sabe sobre la enfermedad? El aneurisma cerebral es una dilatación anormal en una arteria del cerebro que, si se rompe, puede causar una hemorragia cerebral potencialmente mortal. Aunque muchas personas pueden tener un aneurisma sin que cause síntomas, el estrés prolongado puede contribuir a su desarrollo. Le puede interesar: ¿Por qué Pipe Bueno y Luisa Fernanda W dejaron Colombia para empezar de cero en México? Cabe mencionar que, Kim Kardashian ha utilizado su plataforma para concienciar sobre la importancia de la salud mental y física, alentando a sus seguidores a prestar atención a los signos de estrés y buscar ayuda cuando sea necesario. Mientras que, la séptima temporada de 'The Kardashians' continúa emitiéndose los jueves en algunas plataformas de streaming, ofreciendo una mirada más profunda a la vida de la familia Kardashian-Jenner.