La noche del 20 de noviembre se llevó a cabo Miss Universo 2025, uno de los certámenes de belleza más prestigiosos y vistos del mundo. Allí, más de 119 candidatas compitieron por la codiciada corona en un escenario que reunió cultura, glamour y expectativas globales.

En medio del espectáculo, Fátima Bosch, representante de México, terminó convirtiéndose en la gran protagonista de la velada al ser coronada como la nueva Miss Universo, un triunfo que desató euforia entre el público y también una ola de comentarios en redes sociales.