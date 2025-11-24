¿Qué, qué? Conoce al cura Guilherme, el DJ que mezcla fe y música electrónica

El Padre Guilherme rompe todos los esquemas: capellán militar, párroco y DJ de techno que lleva mensajes de fe y esperanza a los jóvenes.

Por:

Compartir:
¿Qué, qué? Conoce al cura Guilherme, el DJ que mezcla fe y música electrónica

Foto: Freepik

Bogotá está a punto de vivir un espectáculo que nadie esperaba. Se trata de la llegada del Padre Guilherme Peixoto, el sacerdote portugués que combina la fe con la música electrónica y se ha ganado el título de el cura DJ.

Este hombre, que parece salido de otra dimensión, rompe todos los estereotipos: es capellán militar, párroco activo, y a la vez un artista global del techno que transmite mensajes de esperanza, paz e igualdad a través de sus beats.

Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappSiga las noticias de Rcn Radio en Google NewsSiga las noticias de RCN Radio en Google News

En este artículo:

sacerdoteDjViralTendencias