¿Qué, qué? Conoce al cura Guilherme, el DJ que mezcla fe y música electrónica
El Padre Guilherme rompe todos los esquemas: capellán militar, párroco y DJ de techno que lleva mensajes de fe y esperanza a los jóvenes.
Bogotá está a punto de vivir un espectáculo que nadie esperaba. Se trata de la llegada del Padre Guilherme Peixoto, el sacerdote portugués que combina la fe con la música electrónica y se ha ganado el título de el cura DJ.
Este hombre, que parece salido de otra dimensión, rompe todos los estereotipos: es capellán militar, párroco activo, y a la vez un artista global del techno que transmite mensajes de esperanza, paz e igualdad a través de sus beats.
