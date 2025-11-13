¿Qué, qué? Yina Calderón y Karina García tienen su propio mural en República Dominicana
Karina García y Yina Calderón pasaron del reality más comentado del año a convertirse en arte callejero dominicano. ¿De qué se trata?
Foto: Canal RCN
Karina García y Yina Calderón no conocen de límites. Las dos colombianas más comentadas del momento siguen dando de qué hablar, y no solo por sus polémicas.
Tras su paso por La Casa de los Famosos, su fama traspasó fronteras y ahora brilla en República Dominicana, donde fueron inmortalizadas en un mural que está causando furor.
