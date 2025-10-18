El 17 de septiembre, por la tarde, se confirmó la trágica noticia del fallecimiento de la periodista ibaguereña Dayanna Guayabo, quien había sido víctima de un accidente de tránsito ocurrido el 14 de octubre. A través de un comunicado oficial, el medio en el que trabajaba expresó su profundo pesar ante tan irreparable pérdida.

“Nos unimos para despedir a nuestra compañera y amiga, Dayanna Guayabo. Su alegría, su dedicación y su pasión por el periodismo siempre permanecerán en nuestras memorias”, se lee en 'El Irreverente'.

El comunicado también invitó a todos los que deseen acompañar en este último adiós a la joven periodista. Se celebrará una Eucaristía en su honor, un espacio para agradecer por su vida y elevar una oración por su descanso eterno.