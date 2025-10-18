¿Qué se sabe sobre la muerte de la periodista Ibaguereña Dayanna Trujillo?
El medio en el que formó parte expresó su dolor y rindió un emotivo homenaje a su incansable trabajo y su compromiso con la información.
Por:RCN Radio
Foto: @dayannaguayabo1
El 17 de septiembre, por la tarde, se confirmó la trágica noticia del fallecimiento de la periodista ibaguereña Dayanna Guayabo, quien había sido víctima de un accidente de tránsito ocurrido el 14 de octubre. A través de un comunicado oficial, el medio en el que trabajaba expresó su profundo pesar ante tan irreparable pérdida.
“Nos unimos para despedir a nuestra compañera y amiga, Dayanna Guayabo. Su alegría, su dedicación y su pasión por el periodismo siempre permanecerán en nuestras memorias”, se lee en 'El Irreverente'.
El comunicado también invitó a todos los que deseen acompañar en este último adiós a la joven periodista. Se celebrará una Eucaristía en su honor, un espacio para agradecer por su vida y elevar una oración por su descanso eterno.
¿Qué ocurrió exactamente?
Según informes locales, Dayanna circulaba por la ciudad alrededor de las 6 de la mañana, conduciendo su motocicleta, cuando colisionó con un taxi en pleno recorrido. El impacto la hizo caer al suelo, causando graves lesiones, especialmente en la cabeza y otras zonas de su cuerpo.
Fue trasladada rápidamente a un hospital, donde los médicos confirmaron la gravedad de sus heridas, destacando un severo trauma craneoencefálico que complicaba su estado. A pesar de los esfuerzos médicos, después de tres días, el personal sanitario y el medio donde trabajaba confirmaron su fallecimiento debido a las lesiones sufridas.
De acuerdo con el testimonio del conductor involucrado, el accidente se produjo en medio de condiciones climáticas difíciles. Aseguró que, debido a la intensa lluvia, el parabrisas de su taxi se encontraba empañado, lo que lo llevó a detenerse para limpiarlo. En ese momento, sintió un fuerte impacto en la parte trasera de su vehículo y fue entonces cuando se percató de la situación.
El hombre comentó que las malas condiciones del clima podrían haber dificultado que Dayanna, quien viajaba en su motocicleta, lo viera a tiempo. Además, relató que la periodista no llevaba casco en el momento del choque, el cual fue encontrado a medio camino.
Dado que las autoridades de tránsito aún no han determinado las causas exactas del accidente, nadie ha sido señalado como responsable hasta el momento.