¡Qué susto! Rosalía huyó de una cucaracha durante entrevista en Río de Janeiro

Durante una entrevista en el vecino país, una cucaracha apareció de sorpresa y provocó que Rosalía saltara y saliera corriendo del set.

Rosalía sufrió tremendo susto por culpa de una cucaracha en Brasil

Recientemente Rosalía realizo una entrevista frente al icónico Cristo Redentor, en Río de Janeiro, mientras promocionaba su ultimo álbum,pero todo cambió cuando una cucaracha voladora apareció en pleno set, desatando un momento divertido con una reacción inesperado de la artista.

RosaliaCucarachasviralesentrevista