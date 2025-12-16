¿Quién es Douglas Chabbott la nueva pareja de Sofía Vergara?

Después de varios meses de rumores y especulaciones sobre su vida sentimental, Sofía Vergara, la actriz colombiana que conquistó Hollywood, decidió hacerlo oficial: confirmó su nuevo romance con el empresario estadounidense Douglas Chabbott con un sencillo pero contundente gesto en sus redes sociales. Este anuncio ha generado todo tipo de reacciones pues esta seria la novena relación de la celebrity que hace publica en sus redes sociales.