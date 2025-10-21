¿Quién sería el nuevo amor de Aida Victoria Merlano? Le contamos
Desde su ruptura con 'El Agropecuario', los rumores de un nuevo amor en la vida de Aida Victoria Merlano han ido tomando fuerza.
Las figuras del mundo del entretenimiento suelen estar en el centro de la atención mediática, y en la actualidad, una de las que más genera noticia es la barranquillera Aida Victoria Merlano. Su carisma y el contenido que comparte le han permitido consolidar una amplia base de seguidores que mantienen pendiente de cada detalle de su vida.
Pero no solo eso, su vida sentimental no pasa desapercibida. Durante varios años, la empresaria estuvo en diferentes relaciones, una de las más largas fue con WestCol, con quien terminó en junio de 2024.
Sin embargo, su corazón no tardó en volver a latir, y poco después conoció a Juan David Tejad, más conocido como 'El Agropecuario'. El amor fue tan fuerte que anunciaron un embarazo poco tiempo después.
La relación parecía ir más que bien, y en redes sociales la gente los apoyaba y los llenaba de halagos. Pero lo que parecía un cuento de hadas terminó; Aida Victoria y 'El Agropecuario' anunciaron el fin de su relación poco después del nacimiento de su hijo Emiliano. Ahora, ambos siguen caminos separados, sin dar muchas explicaciones sobre lo que sucedió.
Sin embargo, en las últimas horas se han viralizado rumores de que la barranquillera estaría saliendo con un empresario muy conocido de Medellín, cuyo nombre sería Felipe Zapata.
Algunos medios de entretenimiento han señalado ciertas coincidencias entre ellos. Por ejemplo, por estos días, ambos publicaron historias desde lo que parece ser la misma habitación, y se dice que estuvieron juntos en Cancún. Incluso, hay testigos que aseguran que en las historias del empresario se escucha la voz de Aida Victoria.
¿Quién es Felipe Zapata?
Felipe Zapata sería un reconocido empresario de Medellín. En sus redes sociales personales acumula más de 208 mil seguidores, mientras que su emprendimiento principal, @usadosmedellin_fz, dedicado a la venta de vehículos usados de alta gama, supera el millón de seguidores.
En su perfil, Felipe se describe como un hombre soñador y constantemente comparte contenido relacionado con su crecimiento personal y profesional, mostrando la evolución que ha tenido tanto en los negocios como en su estilo de vida.
Aunque ni Aida Victoria ni Felipe han confirmado públicamente una relación, las coincidencias entre ambos ya están dando de qué hablar en redes sociales.
