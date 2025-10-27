Como era de esperarse, y luego de la confirmación del creador de contenido Nicolás Arrieta como habitante de La Casa de los Famosos, ya se encuentran abiertas las votaciones para el segundo grupo de aspirantes del reality de convivencia. Esta vez, seis creadores de contenido buscarán ganarse el apoyo del público para obtener un cupo en la nueva temporada de la competencia.

Esta semana, Eli López, Alejandra Martínez, Alexa Torrex, Clara Diago, Tina Janna y Paola Cospi llegan dispuestas a demostrar su carácter, talento y autenticidad para conquistar a los colombianos y asegurar un lugar dentro de la casa.

Las votaciones estarán abiertas hasta el domingo a las 4:00 p.m. a través de www.lacasadelosfamososcolombia.com, y los fanáticos podrán votar por su favorita cada cuatro horas. La ganadora de esta semana se dará a conocer el domingo durante el noticiero de las 7:00 p.m.

