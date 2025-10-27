¿Quiénes son las aspirantes del segundo grupo a La Casa de los Famosos 2026?
Con Nicolás Arrieta confirmado como el primer habitante de La Casa de los Famosos 2026, las aspirantes al segundo grupo ya están definidas.
Como era de esperarse, y luego de la confirmación del creador de contenido Nicolás Arrieta como habitante de La Casa de los Famosos, ya se encuentran abiertas las votaciones para el segundo grupo de aspirantes del reality de convivencia. Esta vez, seis creadores de contenido buscarán ganarse el apoyo del público para obtener un cupo en la nueva temporada de la competencia.
Esta semana, Eli López, Alejandra Martínez, Alexa Torrex, Clara Diago, Tina Janna y Paola Cospi llegan dispuestas a demostrar su carácter, talento y autenticidad para conquistar a los colombianos y asegurar un lugar dentro de la casa.
Las votaciones estarán abiertas hasta el domingo a las 4:00 p.m. a través de www.lacasadelosfamososcolombia.com, y los fanáticos podrán votar por su favorita cada cuatro horas. La ganadora de esta semana se dará a conocer el domingo durante el noticiero de las 7:00 p.m.
Ellas son las aspirantes a ingresar a La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿Por quién votaría?
- Alejandra Martínez - Creadora de contenido: reconocida por su fortaleza física, carisma y disciplina. Se describe como extrovertida, risueña y sociable, con facilidad para generar relaciones interpersonales. Aunque se considera calculadora e inteligente, valora el respeto y los límites personales. Asume cada experiencia como una oportunidad para aprender y mostrar su faceta más humana, auténtica y positiva.
- Alexa Torrex - Cantante e influencer: se ha posicionado como una de las figuras digitales más auténticas y explosivas del momento. Busca llegar a La Casa de los Famosos para demostrar que hacía falta una mujer valiente, sin miedo a expresar lo que piensa. Para ella, callarse no es opción; opinar, debatir y crear contenido que deje huella dentro y fuera de la casa es su prioridad.
- Clara Diago - Creadora de contenido: ha ganado popularidad en redes sociales gracias a su elegancia, belleza y estilo de vida sofisticado, combinados con una personalidad fuerte y auténtica. Se define como transparente, segura de sí misma y con carácter, sin temor a decir lo que piensa y siempre en búsqueda de la verdad.
- Eli López - Creadora de contenido agropecuario: reconocida por su combinación de belleza, sencillez y amor por los animales. Es responsable y muy organizada, y asegura que el desorden es lo único que podría sacarla de quicio dentro de la casa. Sin embargo, está dispuesta a ayudar a los demás, creyendo firmemente que todos pueden aprender y mejorar cada día.
- Paola Cospi - Modelo fitness: reconocida por su carisma y proyección internacional. Alegre, empática y con actitud positiva ante los retos, ve esta oportunidad como un espacio para aprender, conectar con otros y dejar una huella bonita en quienes la rodean.
- Tina Janna Modelo y creadora de contenido: su fortaleza y carácter la han convertido en una voz que no teme decir lo que piensa, incluso cuando la verdad es incómoda. Quiere ingresar a La Casa de los Famosos Colombia para representar a todas esas mujeres luchonas, valientes y madres solteras que no se rinden.
