El certamen de belleza más importante del mundo vuelve a Tailandia. La 74ª edición de Miss Universo se celebrará el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Nonthaburi, un escenario que ya ha sido testigo de coronaciones inolvidables. La actual reina, Victoria Theilvig, de Dinamarca, entregará la corona en una gala que promete elegancia, diversidad y una renovada visión de lo que significa ser una reina de belleza en el siglo XXI.

Además de la gala principal, las ciudades de Phuket y Pattaya serán el epicentro de actividades culturales, desfiles y eventos previos que llenarán de glamour y turismo la semana del certamen.

Tailandia fue elegida sede tras superar propuestas de países como Argentina, Marruecos, Sudáfrica y España. Esta será la cuarta vez que el país asiático acoge el concurso y la tercera en este icónico recinto, donde ya se celebraron las ediciones de 2005 y 2018.

En esta edición se permitirá la participación de mujeres de todas las edades, estados civiles y condiciones, incluyendo madres, esposas y profesionales, marcando un paso decisivo hacia la inclusión y la representación global. Este año también se suman nuevos países como Miss Universo Latina, Mayotte, Níger y Palestina. Asimismo, Irak, Eslovenia, Ghana, Haití, Suecia y Panamá regresan a la competencia tras varios años de ausencia, mientras que Irán confirmó su retiro.

Delegadas como Déborah Djema (Congo) y Sihlé Letren (Trinidad y Tobago) fueron reemplazadas tras renuncias y desacuerdos con la organización. Sin embargo, la emoción se mantiene intacta con más de 119 concursantes confirmadas hasta el momento. Entre las favoritas destacan Olivia Yacé (Costa de Marfil), Ahtisa Manalo (Filipinas), Ève Gilles (Francia), Gabriela Lacerda (Brasil) y Praveenar Singh (Tailandia), quienes llegan con fuertes mensajes de empoderamiento, educación y sostenibilidad.

Un jurado de lujo

El jurado reunirá a figuras como Andrea Meza (Miss Universo 2020), el artista Romero Britto, la modelo Sharon Fonseca y el empresario Omar Harfouch, reflejando la apuesta del certamen por valorar el impacto social y la autenticidad tanto como la belleza. Con una puesta en escena imponente, récord de participantes y un mensaje inclusivo, Miss Universo 2025 promete ser una edición histórica que celebrará la diversidad, la cultura y el poder transformador de las mujeres.

Así se vivió Miss Universo 2024

La pasada edición, celebrada en México, marcó un antes y un después en la historia del certamen. Con una producción de gran nivel y un mensaje centrado en la inclusión, Victoria Theilvig de Dinamarca se alzó con la corona, sorprendiendo al público y a la crítica.

Su discurso, enfocado en la salud mental y la autenticidad, la posicionó como un símbolo de una nueva era en los concursos de belleza. Miss Universo 2024 también destacó por la participación de mujeres casadas, madres y de distintas edades, consolidando el cambio de paradigma que la organización ha impulsado en los últimos años.