¿Quiénes son los aspirantes del tercer grupo a entrar a La Casa de los Famosos Colombia?
Conozca cómo votar por su participante favorito y ayudarlo a convertirse en uno de los nuevos habitantes de La Casa de los Famosos Colombia.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: Canal RCN
El inicio de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia está cada vez más cerca, y con ello se siguen revelando los nombres de quienes podrían hacer parte del esperado reality.
Después de conocer a los primeros participantes confirmados, entre ellos los creadores de contenido Nicolás Arrieta y Alexa Torres, ya se anunció al tercer grupo de aspirantes que competirán por un cupo dentro de la casa más famosa del país.
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp