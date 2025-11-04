El inicio de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia está cada vez más cerca, y con ello se siguen revelando los nombres de quienes podrían hacer parte del esperado reality.

Después de conocer a los primeros participantes confirmados, entre ellos los creadores de contenido Nicolás Arrieta y Alexa Torres, ya se anunció al tercer grupo de aspirantes que competirán por un cupo dentro de la casa más famosa del país.