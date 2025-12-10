Vivir navidades tranquilas en familia es el deseo de miles de personas, y por eso la tendencia de preparar los platos navideños con anticipación gana cada vez más fuerza. La clave, según expertos culinarios, está en refrigerar correctamente las preparaciones y evitar montar los aperitivos antes de tiempo para que no pierdan textura.

Uno de los platos estrella para adelantar es el roti de cerdo relleno de pesto, una receta de cocción lenta ideal para el día anterior. Con lomo de cerdo, beicon, pesto y un coulís de frutos rojos, este plato se ha convertido en una opción elegante y práctica para la cena del 24 o el Año Nuevo.

Cerdo al horno navideño: tradición, sabor y facilidad

El cerdo sigue siendo uno de los protagonistas de la mesa navideña, y esta versión al horno destaca por su preparación simple y su sabor clásico. El pernil se marina con jugo de naranja, cerveza, ajo y mostaza, lo que garantiza una carne jugosa y aromática sin necesidad de técnicas complejas. Esta receta, ideal para reuniones familiares grandes, puede prepararse desde el día anterior para intensificar sus sabores.

Ingredientes: 2–3 kg de pernil de cerdo, 1 cerveza, jugo de 2 naranjas, 4 dientes de ajo, 2 cucharadas de mostaza, sal, comino y pimienta.

Preparación: El pernil se marina por al menos 12 horas, luego se hornea tapado a 180 °C durante 2 horas y se destapa para dorarlo durante 30 minutos adicionales. El resultado es una carne tierna, brillante y con un aroma cítrico perfecto para la temporada.

