Revelan detalles clave de la pelea previa a la muerte de Baby Demoni
Declaraciones del mejor amigo de Baby Demoni apuntan a lo ocurrido el 14 de octubre, antes de su trágica muerte. ¿Qué dijo?
Por:RCN Radio
Foto: Instagram: @baby_demoni_
El pasado 15 de octubre, la tatuadora Alejandra Esquín, conocida como Baby Demoni, falleció en circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades. Varias hipótesis han surgido en torno a su muerte, y algunas apuntan como presunto responsable a su pareja, Miguel López, más conocido en el mundo digital como ‘Samor One’.
A casi una semana del trágico suceso, se ha conocido que Alejandra sostuvo una fuerte pelea con ‘Samor’ minutos antes de su fallecimiento. Esta hipótesis cobró mayor fuerza tras una entrevista en el programa 'Más Allá del Silencio', conducido por el periodista Rafael Poveda, donde se compartieron detalles inéditos sobre el día en que la joven de 24 años perdió la vida.
Robin Alexis, mejor conocido en redes como ‘La Fresa más Nea’ y amigo cercano de Baby Demoni, relató para el podcast lo ocurrido el 14 de octubre, cuando la influencer fue trasladada al hospital en estado crítico. Según explicó, desde la mañana intentó comunicarse con Alejandra mediante mensajes, pero fue hasta horas después que lograron hablar por llamada.
Durante la conversación, la joven se mostró angustiada y llorando, y se escuchaba de fondo la voz de Samor, quien sería su pareja en ese momento.
Lea también: ¡Ojo con lo que comen! Expertos alertan sobre riesgos de dulces en Halloween
Cargando...
¿Qué hay detrás del caso de Baby Demoni?
Las acusaciones que generaron la discusión apuntaban a una posible infidelidad de Baby Demoni hacia ‘Samor’ con Robin. En uno de los audios compartidos, se escucha a Baby Demoni llorando y preocupada, diciendo: “Me mandó unos audios diciendo que usted y yo nos comimos, que nos encerrábamos juntos en el cuarto”.
Además, en medio de la tensión, Robin contactó directamente a ‘Samor’ para desmentir las acusaciones, a lo que él respondió en un audio que “la niña fue quien le decía eso”.
Le puede interesar: ¿Feid y Karol G terminaron? Estas son las pistas que lo indicarían
Posteriormente, Robin se comunicó con la hermana de Baby Demoni para pedirle que dejara de lado el orgullo y colaborara, debido a que ambas tenían conflictos previos.
Horas más tarde, una vecina alertó a Robin que habían encontrado a Alejandra colgada. Fue trasladada al hospital, pero sufrió otro paro cardiorrespiratorio y falleció. Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos que rodearon esta trágica muerte.