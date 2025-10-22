El pasado 15 de octubre, la tatuadora Alejandra Esquín, conocida como Baby Demoni, falleció en circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades. Varias hipótesis han surgido en torno a su muerte, y algunas apuntan como presunto responsable a su pareja, Miguel López, más conocido en el mundo digital como ‘Samor One’.

A casi una semana del trágico suceso, se ha conocido que Alejandra sostuvo una fuerte pelea con 'Samor' minutos antes de su fallecimiento. Esta hipótesis cobró mayor fuerza tras una entrevista en el programa 'Más Allá del Silencio', conducido por el periodista Rafael Poveda, donde se compartieron detalles inéditos sobre el día en que la joven de 24 años perdió la vida. Robin Alexis, mejor conocido en redes como 'La Fresa más Nea' y amigo cercano de Baby Demoni, relató para el podcast lo ocurrido el 14 de octubre, cuando la influencer fue trasladada al hospital en estado crítico. Según explicó, desde la mañana intentó comunicarse con Alejandra mediante mensajes, pero fue hasta horas después que lograron hablar por llamada. Durante la conversación, la joven se mostró angustiada y llorando, y se escuchaba de fondo la voz de Samor, quien sería su pareja en ese momento.