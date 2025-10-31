La capital se prende en llamas y el flow se toma la ciudad. Este 31 de octubre, Bogotá se prepara para recibir a uno de los artistas más grandes del reguetón actual: Ryan Castro.

El 'Cantante del Ghetto' llega con toda su energía al Coliseo MedPlus para celebrar por todo lo alto el éxito de su segunda producción discográfica SENDÉ, en la que ha plasmado la esencia de su nueva era musical. Y sí, coincidiendo con Halloween, promete ser una noche para el recuerdo, una mezcla de ritmo, disfraces y puro sabor urbano.