El público colombiano puede participar en la elección de la nueva integrante de La Casa de los Famosos Colombia.

En esta nueva fase del reality, seis aspirantes buscan conquistar al país con su carisma, talento y personalidad, en una competencia donde la autenticidad será la clave para ganarse un cupo dentro de la casa más famosa de la televisión.

La Casa de los Famosos Colombia: una nueva semana de votaciones

Cada semana, La Casa de los Famosos Colombia 2025 revela un nuevo grupo de candidatos que compiten por convertirse en habitantes oficiales del reality.

Esta vez, las protagonistas son seis mujeres con perfiles muy distintos: creadoras de contenido, cantantes y deportistas, todas con una historia inspiradora y un mismo objetivo: demostrar de qué están hechas y conquistar el apoyo de los colombianos.

Las votaciones de La Casa de los Famosos estarán abiertas hasta el domingo 16 de noviembre a las 4:00 p.m. en el sitio oficial www.lacasadelosfamososcolombia.com, donde el público podrá votar por su favorita cada cuatro horas.

El resultado se dará a conocer en la emisión de las noticias de la noche, a las 7:00 p.m., cuando se revelará quién será la próxima participante en ingresar oficialmente al reality.

Conozca a las aspirantes del cuarto grupo de La Casa de los Famosos Colombia

Seis personalidades, seis estilos y una sola meta: convertirse en parte de la casa más famosa del país.

Luisa Cortina

Creadora de contenido con una personalidad fuerte y dominante. Se define como estratégica, inteligente y exigente, pero también exigente y controladora. Promete ponerle picante a la convivencia y no tolerar la falsedad ni la hipocresía.

Tatana Mejía

Conocida por su espontaneidad y sentido del humor, llega a llenar de alegría y chispa el reality. Para Tatana, el reto será mantenerse fiel a sí misma, mientras enfrenta las dinámicas de la convivencia. Su lema es claro: “mientras esté en la casa, el silencio no existirá”.

Laura Jiménez

Creadora de contenido que busca romper estereotipos y mostrar su lado más real. Alegre y carismática, afirma que le gusta evitar los problemas, aunque también reconoce que tiene su límite. Cuando la paciencia se agota, su carácter fuerte sale a la luz.

Angélica Sierra

Cantante de música norteña que quiere mostrar su versión más auténtica. Con su voz, energía y carisma, promete llenar la casa de música, alegría y buena vibra. También es amante de la cocina y asegura que esta experiencia la mostrará tal como es: divertida y genuina.

Cuca Caicedo

Presentadora y creadora de contenido que llega con una misión clara: poner orden y decir la verdad sin filtros. Con carácter firme y gran sentido de justicia, dice que no tolera la hipocresía y que siempre defenderá lo que considera correcto.

Daniela Henao

Deportista apasionada que ve su participación como un reto personal y emocional. Quiere demostrar que la disciplina y la autenticidad pueden ir de la mano. Se describe como una mujer noble, fuerte y con estrategia, dispuesta a adaptarse sin perder su esencia.

Una competencia llena de talento y personalidad

Este cuarto grupo de aspirantes representa la diversidad de mujeres colombianas: decididas, creativas y con sueños grandes. Cada una llega dispuesta a enfrentar los desafíos del encierro, las alianzas, las pruebas y la convivencia, elementos que hacen de La Casa de los Famosos Colombia uno de los programas más seguidos del país.

La dinámica de elección mantiene el espíritu participativo que caracteriza al formato: el público tiene la última palabra y será quien decida quién merece entrar oficialmente a la casa.

Cómo votar en La Casa de los Famosos Colombia

Participar es muy sencillo. Solo debe seguir estos pasos:

Ingrese a www.lacasadelosfamososcolombia.com.

Seleccione el perfil de su aspirante favorita.

Haga clic en el botón de votación.

Puede votar nuevamente cada cuatro horas para aumentar las posibilidades de su candidata.

Recuerde que las votaciones estarán abiertas hasta el domingo 16 de noviembre a las 4:00 p.m., y el resultado se revelará esa misma noche a las 7:00 p.m.

Vote ya por su favorita en www.lacasadelosfamososcolombia.com y haga parte de esta historia donde solo el público tiene el poder de decidir.