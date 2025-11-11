¡Se acaba una era! Cristiano Ronaldo confirma su despedida de los Mundiales
Entre los preparativos de su boda con Georgina, Cristiano Ronaldo anunció que su carrera futbolística está llegando a su fin. ¿Qué dijo?
El fútbol sigue regalando historias de superación y leyendas que emergen desde lo más humilde para conquistar el mundo, y Cristiano Ronaldo, mejor conocido como CR7 o 'el Bicho', es sin duda una de ellas.
Nacido en Madeira, Portugal, desde muy pequeño mostró garra, valentía y una ambición que lo diferenciaría para siempre. Su nombre hoy es sinónimo de récords, títulos y pasión por el deporte rey.
