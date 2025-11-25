Linda Caicedo, la joya del fútbol colombiano, vuelve a ser noticia en el panorama internacional. La atacante, que ha llevado con orgullo el 18 de la Selección Colombia y del Real Madrid, confirmó su renovación con el club blanco tras semanas marcadas por rumores sobre su futuro.

Entre especulaciones, ausencias médicas y una expectativa creciente por parte de los aficionados, el club despejó cualquier duda: seguirá vestida de blanco hasta el 30 de junio de 2031.

El anuncio oficial se produjo el 24 de noviembre de 2025, un día que el madridismo celebró como el cierre de un capítulo de incertidumbre y el inicio de una nueva etapa en la que Caicedo, con apenas 20 años, se consolida como una de las figuras más prometedoras del fútbol femenino mundial.

El Real Madrid recordó en su comunicado que la delantera llegó al club en 2023, cuando tan solo tenía 18 años, y desde entonces ha disputado 99 partidos y marcado 26 goles, convirtiéndose en un referente del ataque merengue.