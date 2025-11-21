¿Se viene tu mejor año? Predicciones del profesor Salomón para Tauro en 2026
El Profesor Salomón te trae las predicciones y consejos clave para Tauro en 2026. ¡Si crees en tu horóscopo, este es tu lugar!
Por:RCN Radio
Foto: Freepik
Mientras crece la expectativa por el cierre del 2025, muchos colombianos ya miran hacia el 2026 y se preguntan qué les deparará el nuevo año en aspectos clave como el amor, la salud y el éxito profesional.
Para La Mega, el reconocido guía espiritual y lector de tarot, Profesor Salomón, compartió sus predicciones y consejos para los distintos signos zodiacales, haciendo especial énfasis en Tauro.
