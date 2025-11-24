Seis nuevas participantes buscan un cupo dentro de La Casa de los Famosos Colombia: ¿Quiénes son?
Aunque ya hay cuatro habitantes confirmados en LCDLF, nuevos cupos se abren para completar un elenco que promete dar mucho de que hablar.
Por:RCN Radio
Foto: Canal RCN
Se acerca la llegada de La Casa de los Famosos Colombia en su tercera edición, una de las competencias de convivencia más añoradas por el público.
Aunque ya se confirmaron cuatro de sus habitantes; Luisa Cortina, Tebi Bernal, Alexa Torrex y Nicolás Arrieta, nuevos cupos se abren para completar el elenco que enfrentará este reto televisivo que cada año genera conversación, polémica y emociones intensas.
