Se acerca la llegada de La Casa de los Famosos Colombia en su tercera edición, una de las competencias de convivencia más añoradas por el público.

Aunque ya se confirmaron cuatro de sus habitantes; Luisa Cortina, Tebi Bernal, Alexa Torrex y Nicolás Arrieta, nuevos cupos se abren para completar el elenco que enfrentará este reto televisivo que cada año genera conversación, polémica y emociones intensas.