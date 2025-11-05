¡Shakira lo vuelve a hacer! Recibe premio por gira histórica
Tras conquistar a Bogotá, Billboard premia a Shakira por una gira que la consagra como la artista latina más taquillera de la historia.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: AFP
El pasado fin de semana, Bogotá brilló por todo lo alto con el esperado concierto de la cantante barranquillera Shakira, quien regresó al país con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.
La cita, en el estadio Vive Claro, fue una noche marcada por los éxitos de "La loba"; 'Antología', 'TQG' y 'Puntería', coreados a una sola voz por miles de fanáticos que confirmaron, una vez más, que la artista sigue siendo profeta en su tierra.
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp